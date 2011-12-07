Главный тренер ХК «Амура» неожиданно покинул команду

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев внезапно ушёл в отставку. В интервью ТАСС он заявил, что это произошло «по семейным обстоятельствам».

Гулявцев работал в клубе из Хабаровска с января 2019 года. С ним «Амур» в минувшем сезоне остановился в шаге от плей-офф КХЛ, отстав от «Нефтехимика» на два очка в турнирной таблице.

«О своем будущем пока сложно говорить: сейчас задача приехать домой, наладить свои дела. Скорее всего, в этом году сезон пропадет у меня», — приводит слова Гулявцева ТАСС.

Ранее специалист на протяжении пяти сезонов возглавлял «Молот-Прикамье», с которым дошёл до полуфинала плей-офф и завоевал бронзовые медали турнира, а также два сезона отработал в «Северстали», один раз вышел в плей-офф, но уступил в серии СКА.