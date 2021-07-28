«Рубин» может заработать еще 4 млн евро, а Сердар Азмун — перейти в Бундеслигу

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Рубин» и «Ростов», может в ближайшее время пополнить ряды леверкузенского «Байера». Разговоры о скором трансфере форварда петербуржцев сейчас активно идут.

Сумма сделки может достигать 20 млн евро (по слухам «Байер» предлагает 18 млн), и в этом случае клуб из столицы Татарстана заработает на Азмуне дополнительные 4 млн (20% с будущей перепродажи, которые были включены в условия трансфера игрока из Казани в Санкт-Петербург в 2019 году).

Любопытно, что на данный момент «Рубину» уже удалось заработать 13 млн евро на Сердаре. 10 — за переход в стан «сине-бело-голубых» и по миллиону за каждый титул «Зенита» в РПЛ.

Напомним, что совсем недавно «Байер» укрепил вратарскую линию другим бывшим игроком петербуржцев. В стан «аптечников» перешел Андрей Лунев, который до этого провел пять сезонов в Санкт-Петербурге.