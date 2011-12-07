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Германия примет чемпионат Европы по футболу-2024

Исполком УЕФА определился с местом проведения чемпионата Европы-2024.
Победителем после голосования стала Германия, а Турция проиграла. Других претендентов не было. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах: в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.
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