Германия примет чемпионат Европы по футболу-2024

Победителем после голосования стала Германия, а Турция проиграла. Других претендентов не было. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах: в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.