«Нам есть чем удивить Европу»: новичок УНИКСа Лоренцо Браун о жизни в Казани и ожиданиях от сезона

Лоренцо Браун пришел в УНИКС в этом сезоне. В эксклюзивном интервью журналистам «Казанских ведомостей» он рассказал, почему выбрал именно казанский клуб, в какие заведения ходит в городе и где собирается делать маникюр — подробнее читайте в нашем материале.

«Я всегда подписываюсь с командой сначала на год»

Прошлый сезон Браун провел в Турции, выступая за «Фенербахче» и набирая в среднем в Евролиге 9,5 очков. В турецком же чемпионате он набирал 11,9 очков в среднем за игру. Лоренцо отметил, что он хотел бы привнести в Казань ту же атмосферу, что была и в Турции.

«Я хотел приехать сюда и привезти сюда тот настрой, который был в Турции. Например, я знал Айзейю Канаана еще с драфта, он великолепный игрок. Я следил за УНИКСом в прошлом году, команда играла с большой самоотдачей, ваша фан-база просто шикарна. Поэтому я и хотел приехать сюда и разделить с вами ту энергию, которая есть у вас, и выиграть этот чемпионат», — сказал Браун.

Лоренцо рассказал, что помимо УНИКСа у него были еще предложения, в том числе и из Китая, где он играл до Турции.

«Я знаю, что там сейчас происходит — небольшое недопонимание между игроками и самим Китаем. А мой контракт здесь на год, потому что я хочу посмотреть, как здесь пойдут дела. Я здесь впервые и не знаю, как все может обернуться. Я всегда подписываюсь сначала на год, и очень надеюсь, что мы продлим контракт, если дела пойдут так, как я себе запланировал, а именно победы», — подчеркнул Браун.

Он причинах, почему он не подписал контракт с командами из Поднебесной ему ничего неизвестно, потому что все переговоры вел его агент. Самого Лоренцо в нюансы и детали переговорного процесса не включали. Поделился он и опытом выступлений в других командах, перед тем, как приехать в Казань. Лоренцо выступал не только в Китае, но и в G-лиге.

«Все места, в которых я играл, были прекрасными. Я много путешествовал, я был в разных командах, вы знаете, и это всегда был новый отличный опыт. G-Лига, НБА, Китай, Сербия, Стамбул, теперь Казань — всегда и везде меня встречали с любовью и поддерживали. Я очень благодарен за этот опыт, и за возможность стать лучшим игроком», — заявил Браун.

«Я хочу быть примером для молодых ребят»

Несмотря на свой возраст, сейчас Лоренцо 31 год, он является более опытным игроком, нежели многие другие и хочет быть лидером УНИКСа.

«Я хочу быть лучшим. Мне хочется быть лидером на поле и примером для более молодых ребят как на поле, так и за его пределами», — добавил американский разыгрывающий.

Браун выразил надежду, что будет выходить в стартовом составе и будет делать все для этого возможное.

«Я не могу читать мысли главного тренера (Велимира Перасовича — прим. Ред.), но я способен сыграть в старте как на позиции разыгрывающего, так и атакующего защитника. Я очень универсален в своей игре, а меня окружают превосходные партнеры. Я буду делать все возможное для победы», — заявил игрок.

«Я не сожалею, что у меня нет перстня чемпиона НБА»

Успел Лоренцо отыграть и несколько сезонов в НБА, больше всего времени он провел за команду «Торонто Рэпторс», которые стали чемпионами Национальной Баскетбольной Ассоциации в сезоне 18/19. Однако Лоренцо был отчислен из команды, и поэтому заветный перстень он так и не получил.

«Я был отчислен в феврале и сразу после этого уехал в Китай. Думаю, что если бы я остался еще на месяц, то был бы чемпионом. Но что было, то было. Это был великолепный опыт. Пока ты растешь, ты всегда хочешь достичь больших высот. На данный момент я благодарен всему, что происходит вокруг меня», — заметил Браун.

Высказался Браун и по поводу продолжительной карьеры Леброна Джеймса.

«ЛеБрон лучший игрок в мире сейчас. Как я говорил, все дело в опыте, уходе за организмом, за телом. Я не думаю, что можно быть старым для баскетбола, пока тебе не исполнится 38-39. Он следит за своим телом, делает на площадке то, что должен, он делает всех вокруг себя лучше — я думаю это и делает его лучшим игроком в мире», — подчеркнул Лоренцо.

«Мои тиммейты водили меня по многим ресторанам здесь»

Поделился баскетболист и эмоциями от переезда в Казань. По его словам, посмотреть весь город он еще не успел, однако то, что он уже видел его впечатлило.

«Те места, которые я успел увидеть, просто шикарны. Я смотрел в интернете пару мест, куда я собираюсь сходить. Я видел экстрим-парк „УРАМ“, хоть я и не скейтер, но выглядит, как очень крутое место. Мои тиммейты водили меня по многим ресторанам здесь. Знаете, пока вокруг меня есть вкусная еда, я доволен», — сказал Лоренцо.

Также он особенно отметил PH Bar и пообещал сходить в «Татмак»

«В PH Bar есть несколько позиций, которые мне очень нравятся самому. У них есть очень вкусные ребрышки, такие вещи я люблю», — поделился Лоренцо.

Браун заверил, что он не ест в Макдональдсе, но раз в месяц может себе позволить фастфуд. Помимо этого, поделился он и тем, что ищет себе маникюриста и салон красоты. Поскольку у баскетболистов часто стираются подушечки пальцев и ломаются ногти.

«Мы удивим многих в этом сезоне»

Лоренцо подчеркнул, что у него высокие ожидания от этого сезона и заверил, что им есть, чем удивить другие команды.

«Нас знают в Евролиге. Многие, возможно, не верят в то, что мы выиграем много игр. Но мы это сделаем, я в этом не сомневаюсь. Я не хочу начинать год с мыслей о том, что „у нас плохая команда“. В УНИКСе много талантов в команде, прекрасные тренеры. Мы удивим многих в этом сезоне», — заявил Браун.

Игрок отметил, что поскорее хочет увидеть фанатов команды на трибунах. Он уверен в том, что это будет совершенно другая атмосфера в матчах.

«Я лишь хочу продолжить то, что УНИКС достиг в прошлом сезоне. Для нас целью является выиграть российский чемпионат», — заключил Лоренцо Браун.