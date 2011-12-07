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УНИКС одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Казанский клуб у себя дома обыграл польскую «Зелена-Гуру».

Казанский УНИКС обыграл на свой площадке польский клуб «Зелена-Гуру». Матч закончился со счетом 92:63.

Комфортного преимущества УНИКС добился еще в первой половине, которая завершилась 47:39. 

В первой части матча, как и в предыдущей игре с «Локомотививом-Кубанью» солировали Лоренцо Браун и Айзея Канаан. Они набрали 12 и 7 очков соответственно. Правда во второй половине Айзея получил травмы, характер, которой остается неизвестным.

Неплохо себя проявил и другой новичок команды Тони Джекири, который набрал 11 очков. 

Следующий матч казанский клуб проведет в Евролиге против питерского «Зенита», игра пройдет в «Баскет-холле», 1 октября. 

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