УНИКС одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС обыграл на свой площадке польский клуб «Зелена-Гуру». Матч закончился со счетом 92:63.

Комфортного преимущества УНИКС добился еще в первой половине, которая завершилась 47:39.

В первой части матча, как и в предыдущей игре с «Локомотививом-Кубанью» солировали Лоренцо Браун и Айзея Канаан. Они набрали 12 и 7 очков соответственно. Правда во второй половине Айзея получил травмы, характер, которой остается неизвестным.

Неплохо себя проявил и другой новичок команды Тони Джекири, который набрал 11 очков.

Следующий матч казанский клуб проведет в Евролиге против питерского «Зенита», игра пройдет в «Баскет-холле», 1 октября.