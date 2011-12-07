Казанский «Синтез» разгромил подмосковный «Штурм-2002»

Ватерполисты казанского «Синтеза» на своей воде в бассейне «Оргсинтез» встречались в очередном матче чемпионата России с подмосковной командой «Штурм-2002» и одержали разгромную победу – 18:1.Пока в турнирной таблице казанцы идут третьими, но имеют два матча в запасе.