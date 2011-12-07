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Футболисты ЦСКА дома проиграли пльзеньской «Виктории» в предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты ЦСКА дома проиграли пльзеньской «Виктории» в предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов
Армейцы первыми забили – с пенальти точен был Влашич. «Виктория» один мяч быстро отыграла, а во втором тайме при попустительстве защитников ЦСКА Акинфеев не смог выручить – 1:2, хотя и смог отбить пенальти. Теперь, чтобы весной сыграть хотя бы в Лиге Европы, армейцам нужно набирать очки в игре с мадридским «Реалом». Всего-то навсего.
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