«Барс» проиграл «Южному Уралу» в серии буллитов

«Барс» проиграл в Казани «Южному Уралу» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде игроки из Татарстана вышли вперёд после шайбы Артёма Валеева. Во втором отрезке матча «Южный Урал» дважды поразил ворота «Барса» и ушёл на перерыв лидером. В третьем периоде казанцы сравняли счёт, но быстро пропустили третий гол. Перевести игру в овертайм удалось после шайбы Камиля Фазылзянова, заброшенной при игре «5 на 3».

Овертайм не выявил сильнейшего, встреча перешла в серию буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Южного Урала». После 35 матчей «Барс» идёт на шестом месте с 44 очками. 7 января команде предстоит сыграть выездную встречу с «Рязанью».