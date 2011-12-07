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Экс-вратарь «Ак Барса» продолжит карьеру в «Тампе»

Голкипер стал частью обменной сделки.

Бывший вратарь «Ак Барса» вратарь Андерс Нильссон стал частью обменной сделки между «Оттавой» и «Тампой». Об этом сообщает официальный сайт «Сенаторз».

Помимо вратаря «Оттава» отдала в «Тампу» 38-летнего нападающего Мариана Граборика. Взамен «Сенаторз» получили 35-летнего защитника Брэйдона Коберна, 27-летнего нападающего Седрика Пакетта и выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2022 году.

Андерс Нильссон выступал за «Ак Барс» в сезоне 2014/15. Он провёл в джерси казанского клуба 58 матчей, в 11 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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