Экс-вратарь «Ак Барса» продолжит карьеру в «Тампе»

Бывший вратарь «Ак Барса» вратарь Андерс Нильссон стал частью обменной сделки между «Оттавой» и «Тампой». Об этом сообщает официальный сайт «Сенаторз».

Помимо вратаря «Оттава» отдала в «Тампу» 38-летнего нападающего Мариана Граборика. Взамен «Сенаторз» получили 35-летнего защитника Брэйдона Коберна, 27-летнего нападающего Седрика Пакетта и выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2022 году.

Андерс Нильссон выступал за «Ак Барс» в сезоне 2014/15. Он провёл в джерси казанского клуба 58 матчей, в 11 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.