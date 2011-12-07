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Сборная России впервые за 8 лет не забросила ни одной шайбы в матче МЧМ

Российские хоккеисты «всухую» уступили Чехии.

Молодёжная сборная России по хоккею уступила Чехии во второй игре МЧМ-2021. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В конце второго периода счёт открыл Филип Коффер, а в начале третьего чехи удвоили своё преимущество.

Отметим, что сборная России впервые за 8 лет не забросила ни одной шайбы в матче МЧМ. Последний раз россияне не смогли распечатать ворота Швеции в 2012 году.

В других встречах игрового дня МЧМ-2021 Финляндия обыграла Швейцарию (4:1), а Словакия уступила Канаде (1:3).

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