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Молодёжная сборная России по хоккею уступила Чехии во второй игре МЧМ-2021. Встреча завершилась со счётом 0:2.
В конце второго периода счёт открыл Филип Коффер, а в начале третьего чехи удвоили своё преимущество.
Отметим, что сборная России впервые за 8 лет не забросила ни одной шайбы в матче МЧМ. Последний раз россияне не смогли распечатать ворота Швеции в 2012 году.
В других встречах игрового дня МЧМ-2021 Финляндия обыграла Швейцарию (4:1), а Словакия уступила Канаде (1:3).