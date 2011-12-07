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Алехандро Домингес о COVID-19: Он застал нас врасплох

Футболист считает, что меры в Испании были приняты с опозданием.

Экс-игрок «Рубина» Алехандро Домингес, проживающий в Испании, рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Он отметил, что «вирус застал людей врасплох».

«Со временем ситуация ухудшилась и, к сожалению, меры были приняты с опозданием. Страну застали врасплох. Сегодня на улице никого нет, выходить можно только с разрешением. Тех, кого ловят на улице, штрафуют от 600 до 30 тысяч евро», — приводит слова экс-нападающего казанского клуба TyC Sports.

Алехандро Домингес выступал за «Рубин» с перерывами в 2004–2009 годах. В составе казанского клуба он стал чемпионом страны в сезоне-2009.

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