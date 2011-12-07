Казань примет всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

В этом году Казань примет участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ», который состоится 30 мая в 9:00. В Казани мероприятие пройдет на «Ак Барс Арене».

Напомним, что в забегах в 2017 и 2018 годах участники из Казани уже брали титул победителей соревнования.

В этом году будут оцениваться средний показатель дистанции, который преодолеют все участники, соотношение участников к общему населению города, средняя скорость бега. Всего в забеге ожидается участие более 100 тыс. человек из 85 городов России.

Онлайн-регистрацию можно будет пройти до 23 мая на сайте спортивного сообщества Timerman.