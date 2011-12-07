Твоя партнерка на 1xBet для заработка на трафике

Чем твоя партнерка на 1xBet будет выгодной? Во-первых, аффилиат может монетизировать свои источники трафика. Желательно, чтобы они были на спортивную или около спортивную тематику. Каждый беттер, который зарегистрируется по ссылке партнера, закрепляется за ним навсегда. На первых порах он будет приносить 15% от суммы всех трат беттера на сайте букмекера, но развивая сеть партнеров, процент может увеличиться до 40%.

Во-вторых, выгода есть и для букмекера, ведь сторонние веб-мастера привлекают новых игроков. Они заключают пари, играют в казино, принося прибыль, с которой уже компания делится со своими партнерами. В-третьих, новые игроки также получают свои бонусы за регистрацию по промокоду, который распространяет партнер. В итоге все три стороны остаются в плюсе.

Процесс регистрации в партнерской программе 1хБет

Пройти регистрацию и стать участником партнерки можно любому пользователю интернета, достигшему совершеннолетия. Регистрация довольно простая, и состоит из заявки, в которой указывается личная и контактная информация. Также нужно указать источник трафика, с которым веб-мастер будет работать. Это могут быть:

блоги;

форумы, группы в социальных сетях;

сайты;

каналы в мессенджерах;

видеоканалы и так далее.

Среди ограничений по каналам трафика есть запрет на спам и электронные рассылки. Рекомендуем внимательно изучить условия сотрудничества перед началом работы.

После отправки заявки на участие, она будет рассмотрена в течение 48-ми часов, после чего придет ответ на емейл. Если нарушений нет, то партнеру дается доступ к личному кабинету. По условиям твоей партнерки от 1xBet предоставляются все необходимые промоматериалы для работы. Также можно брать сколько угодно персональных ссылок и промокодов, чтобы использовать их с различными источниками трафика.

Далее аффилиату нужно лишь рекламировать букмекерскую контору и добавлять свои ссылки и коды. Если по ним регистрируется новый беттер, то он закрепляется пожизненно за партнером. За все траты, которые игрок будет совершать на сайте БК, партнеру будет выплачиваться комиссия.