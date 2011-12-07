Игрок «КАМАЗа» попал в рейтинг лучших пенальтистов России

29-летний игрок «КАМАЗа» Александр Гаглоев возглавил рейтинг лучших исполнителей пенальти в российском футболе. Он был составлен порталом transfermarkt.de.

Рейтинг составлялся на основании последних 10 лет. За этот срок Александр Гаглоев реализовал 26 ударов с 11-метровой отметки. Второе место, со значительным отставанием, поделили нападающий «Динамо» Николай Комличенко и игрок «Сельты» Федор Смолов — по 17 голов.

В минувшем сезоне Гаглоев провел за «КАМАЗ» 16 матчей в ПФЛ, забил 10 голов, в том числе 6 с пенальти. Еще два точных удара с 11-метровой отметки игрок нанес в двух играх Кубка России: против «Звезды» и «Нефтехимика».