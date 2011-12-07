Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

10 футболистов казахстанского клуба подхватили COVID-19

Чемпионат страны планировали возобновить 1 июля.

10 футболистов казахстанского «Кайсара» сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает портал sports.kz. С учетом игроков молодежной команды количество зараженных достигает 25 человек.

Чемпионат Казахстана был остановлен в марте на фоне пандемии COVID-19. Рестарт соревнований на стадии 3-го тура планировался на 1 июля. «Кайсар» успел провести в чемпионате два матча, одолев в гостях «Окжетпес» и обыграв «Иртыш», но результат последней встречи был аннулирован.

КВ
Лента новостей