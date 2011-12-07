Более 2 тысяч болельщиков не покинули Россию после ЧМ-2018, приводит «Коммерсант» слова заместителя главы МИД РФ статс-секретаря Евгения Иванова. Такие данные имеются у правоохранительных органов.

Сейчас эти граждане, «по факту являются нелегальными мигрантами». Напомним, что в рамках ЧМ-2018 на территорию РФ можно было въехать без визы по паспорту болельщика. Позднее Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика.

По данным Минкомсвязи, всего было оформлено 1,83 млн таких паспортов. Ростуризм же отчитался, что в период проведения матчей города-организаторы ЧМ посетили 3,4 млн иностранных туристов и болельщиков.