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«Крылья Советов» расстались с Миодрагом Божовичем

Клуб уже представил нового главного тренера.

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об увольнении с поста главного тренера черногорского специалиста Миодрага Божовича. Вместе с ним в отставку отправлен весь тренерский штаб. Стороны пришли к соглашению в ходе заседания Совета Директоров.

Миодраг Божович возглавил «Крылья» в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб финишировал на 13-й строчке и одолел в стыковых матчах «Нижний Новгород» с общим счетом 2:3. После 24-х туров текущего сезона «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу чемпионата.

В статусе нового главного тренера представлен российский специалист Андрей Талалаев. Его последним местом работы были подмосковные «Химки», где он выиграл 60% матчей.

КВ
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