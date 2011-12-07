«Рубин» расположился на 12-м месте в турнирной таблице

По итогам 24-го тура РПЛ «Рубин» опустился на 12-е место в турнирной таблице. Казанцы уступили на своем поле «Локомотиву» и имеют в активе 26 очков.

В прошедшем туре «Урал» обыграл «Тамбов» (2:1) и поднялся на 10-ю строчку, потеснив казанцев. «Сочи» разошелся миром с «Ахматом» и отрыв от «Рубина» составляет уже два очка. Казанский клуб сейчас идет в 3-х очках от зоны прямого вылета, где расположился «Оренбург» (ему в этом туре засчитают техническое поражение). Замыкают турнирную таблицу «Крылья Советов», имея 22 очка.

Лидирует в чемпионате по-прежнему «Зенит», отрыв которого от второго места составляет 9 очков.