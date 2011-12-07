Известный агент объяснил, почему Курбан Бердыев долго ищет новое место работы

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью каналу «Футбольный Биги» рассказал, почему Курбан Бердыев долго ищет новое место работы. В частности, специалист считался кандидатом на пост наставника «Динамо», но в московском клубе сделали ставку на Кирилла Новикова.

«Курбан Бердыев долго подбирает команду, чтобы потом не кричали, что он в преклонном возрасте, устарел. У него нет возможности стрелять холостыми. Он хочет подобрать команду, которая будет сопоставима его уровню. Ему хочется бороться не за выживание, а за еврокубки», — заявил Гурцкая.

Также агент вспомнил момент, когда Бердыев мог возглавить московский «Спартак». По данным СМИ, специалист тогда вёл переговоры ещё с одним клубом, на что владелец красно-белых Леонид Федун отреагировал жёстким сообщением тренеру.

«У него тогда было много предложений и это его смутило. Он мог принять «Спартак», остаться в «Ростове», принять «Локомотив» и была надежда на сборную. Это свело его с ума», — объяснил агент.

Тимур Гурцкая заключил, что если Леонид Федун сейчас не будет обращаться к кандидатуре Бердыева, то «в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за 6-9 место».