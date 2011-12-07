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Леонид Слуцкий объяснил, почему Деспотович стал игроком «Рубина»

В казанском клубе сделали ставку на нападающего с опытом игры в РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему «Рубин» подписал нападающего Джордже Деспотовича.

«Мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже всё показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», — объяснил тренер в интервью клубному каналу.

Он также подчеркнул, что казанский клуб не планирует проводить контрольные матчи в период подготовки к новому сезону. Организация спаррингов требует особого разрешения и логистики. С другим татарстанским клубом — «Нефтехимиком» — спарринг невозможен из-за скорого начала нового сезона в ФНЛ.

КВ
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