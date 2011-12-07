Леонид Слуцкий объяснил, почему Деспотович стал игроком «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему «Рубин» подписал нападающего Джордже Деспотовича.

«Мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже всё показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», — объяснил тренер в интервью клубному каналу.

Он также подчеркнул, что казанский клуб не планирует проводить контрольные матчи в период подготовки к новому сезону. Организация спаррингов требует особого разрешения и логистики. С другим татарстанским клубом — «Нефтехимиком» — спарринг невозможен из-за скорого начала нового сезона в ФНЛ.