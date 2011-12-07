Гендиректор «Рубина» Рустам Сайманов может занять место президента Российской премьер лиги

Генеральный директор «Рубина» может стать исполняющим обязанности президента Российской премьер лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным издания действующий руководитель РПЛ Сергей Прядкин, который занимает этот пост 15 лет может его покинуть.

Редакция «КВ» обратилась в пресс-службу казанского клуба, однако эту информацию нам подтвердить не смогли.

Помимо Сайманова, эту должность могут занять Шамиль Газизов и «Уфы», Роман Бабаев из ЦСКА, а также Павел Пивоваров и «Динамо».

Напомним, что Рустам Сайманов занимает пост гендиректора клуба с апреля 2018 года.