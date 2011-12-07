«Синтез» второй раз за два дня разгромил подмосковный «Шутрм-2002»

На этот раз счет был 15:3. Днем ранее казанцы на своей воде были еще сильнее – 18:1. Отмтим, что так много в двух матчах с достойным соперником казанцы 33 мяча никогда еще не забивали. 2 и 3 ноября «Синтез» сыграет против московской команды «Динамо-СШОР».