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«Синтез» второй раз за два дня разгромил подмосковный «Шутрм-2002»

Ватерполисты казанского «Синтеза» и в повторном матче в Казкани сумели разгромить подмосковный «Штурм-2002».
На этот раз счет был 15:3. Днем ранее казанцы на своей воде были еще сильнее – 18:1. Отмтим, что так много в двух матчах с достойным соперником казанцы 33 мяча никогда еще не забивали. 2 и 3 ноября «Синтез» сыграет против московской команды «Динамо-СШОР».
КВ
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