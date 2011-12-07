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«Нефтехимик» забил пять безответных мячей «Краснодару-2»

Нижнекамцы нанесли по воротам соперника 21 удар.

В игре 18-го тура ФНЛ «Нефтехимик» дома разгромил «Краснодар-2» — 5:0.

Три гола нижнекамцы оформили в первом тайме, отличились Данил Клёнкин, Артём Котик и Александр Юшин. Во второй половине игры разгром довершили Вагиз Галиулин и Давид Хубаев.

Отметим, что «Нефтехимик» нанёс по воротам соперника 21 удар — 8 достигли створа. Примечательно, что по ходу матча на поле выбежала кошка. Забег зверя прервал арбитр встречи Сергей Куликов: поймав хищника, он передал кису представителю административного персонала нижнекамцев.

Победа оставила «Нефтехимик» на пятом месте в турнирной таблице.

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