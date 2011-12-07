Расписание матчей казанских клубов в сезоне-2020/2021

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
«Рубин*» - «Арсенал» (31 октября), «Химки» - «Рубин» (8 ноября), «Рубин» - «Ростов» (22 ноября), «Рубин» - ЦСКА (29 ноября), «Локомотив» - «Рубин» (5 декабря), «Тамбов» - «Рубин» (13 декабря), «Ахмат» - «Рубин» (17 декабря), «Спартак» - «Рубин» (28 февраля 2021 г.), «Рубин» - «Зенит» (7 марта), «Уфа» - «Рубин» (14 марта), «Рубин» - «Химки» (21 марта), «Рубин» - «Сочи» (4 апреля), «Ростов» - «Рубин» (11 апреля), «Урал» - «Рубин» (18 апреля), «Рубин» - «Краснодар» (25 апреля), «Рубин» - «Динамо» (2 мая), «Арсенал» - «Рубин» (9 мая), «Рубин» - «Ротор» (16 мая).
«Ак Барс» - «Сибирь» (30 октября**), «Торпедо» - «Ак Барс» (10 ноября), «Трактор» - «Ак Барс» (12 ноября), «Ак Барс» - «Нефтехимик» (14 ноября), «Ак Барс» - «Автомобилист» (16 ноября), «Ак Барс» - «Торпедо» (19 ноября), «Куньлунь Ред Стар» - «Ак Барс» (21 ноября), «Авангард» - «Ак Барс» (23 ноября), «Металлург» - «Ак Барс» (25 ноября), «Ак Барс» - «Северсталь» (29 ноября), «Авангард» - «Ак Барс» (1 декабря), «Нефтехимик» - «Ак Барс» (3 декабря), «Ак Барс» - «Автомобилист» (6 декабря), «Ак Барс» - «Металлург» (9 декабря), «Ак Барс» - «Динамо-Минск» (11 декабря), «Ак Барс» - «Йокерит» (13 декабря), «Йокерит» - «Ак Барс» (14 декабря), «Спартак» - «Ак Барс» (22 декабря), «Динамо-Москва» - «Ак Барс» (24 декабря), «Ак Барс» - «Динамо-Минск» (6 января 2021 г.), «Ак Барс» - «Трактор» (8 января), «Салават Юлаев» - «Ак Барс» (10 января), «Барыс» - «Ак Барс» (12 января), «Ак Барс» - «Авангард» (15 января), «Ак Барс» - «Торпедо» (17 января), «Ак Барс» - «Динамо-Рига» (19 января), «Ак Барс» - «Локомотив» (21 января), «Автомобилист» - «Ак Барс» (28 января), «Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар» (30 января), «Трактор» - «Ак Барс» (1 февраля), «Автомобилист» - «Ак Барс» (3 февраля), «Металлург» - «Ак Барс» (5 февраля), «Динамо-Рига» - «Ак Барс» (16 февраля), «Салават Юлаев» - «Ак Барс» (18 февраля), «Ак Барс» - «Спартак» (20 февраля), «Ак Барс» - «Барыс» (23 февраля), «Ак Барс» - «Металлург» (25 февраля), «Ак Барс» - ЦСКА (27 февраля). 2 марта - 30 апреля: плей-офф Кубка Гагарина.
«Локомотив-Кубань» - УНИКС (1 ноября), УНИКС - «Венеция» (Еврокубок, 4 ноября), УНИКС - «Нижний Новгород» (7 ноября), «Бахчешехир» - УНИКС (Еврокубок, 10 ноября), «Зелена Гура» - УНИКС (14 ноября), «Партизан» - УНИКС (Еврокубок, 17 ноября), УНИКС - «Химки» (22 ноября), «Зенит» - УНИКС (6 декабря), УНИКС - «Бур» (9 декабря), «Ховентуд» - УНИКС (Еврокубок, 15 декабря), УНИКС - «Калев» (20 декабря), УНИКС - ЦСКА (26 декабря), УНИКС - «Автодор» (3 января 2021 г.), «Парма» - УНИКС (9 января), «Химки» - УНИКС (17 января), «Нижний Новгород» - УНИКС (23 января), «Цмоки-Минск» - УНИКС (31 января), «Автодор» - УНИКС (7 февраля), УНИКС - «Зенит» (11 февраля), УНИКС - «Зелена Гура» (28 февраля), «Калев» - УНИКС (13 марта), ЦСКА - УНИКС (27 марта), «Енисей» - УНИКС (3 апреля), УНИКС - «Парма» (11 апреля), «Астана» - УНИКС (18 апреля), УНИКС - «Локомотив-Кубань» (25 апреля).
«Енисей» - «Зенит-Казань» (29 октября), «Зенит-Казань» - «Урал» (Кубок России, 6 ноября), «Газпром-Югра» - «Зенит-Казань» (Кубок России, 7 ноября), «Факел» - «Зенит-Казань» (Кубок России, 8 ноября), «Динамо-Москва» - «Зенит-Казань» (11 ноября), «Белогорье» - «Зенит-Казань» (14 ноября), «Белогорье» - «Зенит-Казань» (15 ноября), «Зенит-Казань» - «Газпром-Югра» (21 ноября), «Динамо-ЛО» - «Зенит-Казань» (28 ноября), «Любляна» - «Зенит-Казань» (Лига чемпионов, 2 декабря), «Зенит-Казань» - АСК (5 декабря), «Урал» - «Зенит-Казань» (12 декабря), «Берлин» - «Зенит-Казань» (Лига чемпионов, 16 декабря), «Югра-Самотлор» - «Зенит-Казань» (19 декабря), «Зенит-Казань» - «Локомотив-Новосибирск» (29 декабря), «Нефтяник» - «Зенит-Казань» (4 января 2021 г.), «Кузбасс» - «Зенит-Казань» (10 января), «Зенит-Казань» - «Динамо-Москва» (17 января), «Зенит-Казань» - «Любляна» (Лига чемпионов, 20 января), «Зенит-Санкт-Петербург» - «Зенит-Казань» (23 января), «Факел» - «Зенит-Казань» (30 января), «Зенит-Казань» - «Енисей» (6 февраля), «Зенит-Казань» - «Берлин» (Лига чемпионов, 10 февраля), «Газпром-Югра» - «Зенит-Казань» (20 февраля), «Зенит-Казань» - «Динамо-ЛО» (27 февраля), АСК - «Зенит-Казань» (6 марта), «Зенит-Казань» - «Урал» (14 марта). «Финал шести»: 5 - 10 апреля.
«Динамо-Ак Барс» - «Динамо-Метар» (30 октября), «Динамо-Ак Барс» - «Заречье-Одинцово» (31 октября), «Динамо-Ак Барс» - «Динамо-Метар» (3 ноября), «Динамо-Ак Барс» - «Новара» (Лига чемпионов, 10 ноября), «Енисей» - «Динамо-Ак Барс» (14 ноября), «Динамо-Ак Барс» - «Липецк» (20 ноября), «Омолуц» - «Динамо-Ак Барс» (Лига чемпионов, 24 ноября), «Тулица» - «Динамо-Ак Барс» (28 ноября), «Спарта» - «Динамо-Ак Барс» (5 декабря), «Хемик» - «Динамо-Ак Барс» (Лига чемпионов, 9 декабря), «Локомотив» - «Динамо-Ак Барс» (12 декабря), «Динамо-Ак Барс» - «Омолуц» (Лига чемпионов, 24 декабря), «Динамо-Ак Барс» - «Уралочка-НМТК» (27 декабря), «Динамо-Москва» - «Динамо-Ак Барс» (4 января 2021 г.), «Динамо-Ак Барс» - «Протон» (9 января), «Динамо-Краснодар» - «Динамо-Ак Барс» (16 января), «Динамо-Ак Барс» - «Ленинградка» (23 января), «Новара» - «Динамо-Ак Барс» (Лига чемпионов, 28 января), «Заречье-Одинцово» - «Динамо-Ак Барс» (30 января), «Минчанка» - «Динамо-Ак Барс» (4 февраля), «Динамо-Ак Барс» - «Хемик» (Лига чемпионов, 9 февраля), «Динамо-Ак Барс» - «Енисей» (21 февраля), «Липецк» - «Динамо-Ак Барс» (27 февраля), «Динамо-Ак Барс» - «Тулица» (6 марта). «Финал шести»: 29 марта - 3 апреля.
Суперлига, I этап:
«Ак Барс-Динамо» - «Родина» (7 ноября), «Ак Барс-Динамо» - «Строитель» (10 ноября), «Ак Барс-Динамо» - «Мурман» (14 ноября), «Ак Барс-Динамо» - «Динамо-Москва» (17 ноября), «Сибсельмаш» - «Ак Барс-Динамо» (21 ноября), «Уральский Трубник» - «Ак Барс-Динамо» (24 ноября), «Ак Барс-Динамо» - «Старт» (28 ноября), «Ак Барс-Динамо» - «Водник» (1 декабря).
* Первой указана домашняя команда.
** В календаре соревнований могут произойти изменения.
Подготовил Артём Борисов