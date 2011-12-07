Артем Лукоянов: У меня отличные партнеры

- Матч получился хороший: много шайб было и комбинации получались. Больше в общем-то сказать нечего. Болельщики порадовались.- А ваш дубль?- Ну и что? Что мне? Забил и забил. Отличные партнеры у меня: когда Потапов забивает, когда Михеев, сегодня вот я. Они же мне передачи отдают. Поэтому без моих партнеров я бы не забил. Мы отлично друг друга понимаем, отсюда и голы. Надеюсь, закрепим понимание друг друга.- Что такого внесли в вашу тройку партнеры?- Наверное, у нас каждый занимается своим делом. Центральный нападающий раскидывает нам, ничего лишнего не делает. А мы с Потаповым занимаемся черновой работой – без нее мы никуда. Чем больше выполняем ее, тем больше возникает моментов. Работа всей пятерки.- Как поздравили Зарипова с его рекордом?- Пока не поздравили его. Жаль, что он сегодня не забил, хотя очень сильно он активничал. Молодец и красавчик, что на таком уровне продолжает играть.- Вы сами готовы столько же сыграть?- А почему нет? У нас просто нет человека, который следит за статистикой каждого игрока. Если углубиться в команду, у нас, наверное, юбилеи будут каждую игру. Почему-то никто не подходит и не спрашивает, какую игру подряд я играю за последние два сезона. А вот в других клубах за этим наблюдают и смотрят. Это упущение – надо принять меры. Сыграл сто игры – получи шайбу, например.- Мы думали у вас фирменное празднование появилось…- Блин, забыл. Хотелось, конечно, но забыл. От радости, видимо. Как забью в следующий раз – покажу, - передает слова Лукоянова корреспондент «КВ».