Дэвид Немировски: Было видно, что игроки чуть-чуть «подсели»

- Поздравляю соперника с победой, они заслужили это. Они сразу были готовы к матчу, показывали очень хороший хоккей. У нас это четвертая игра на выезде, и было видно, что игроки чуть-чуть «подсели». Не хочу много говорить про игру, нам нужно скорее забыть это и готовиться к следующей домашней игре, - передает слова Немировски корреспондент «КВ».