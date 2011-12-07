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Дэвид Немировски: Было видно, что игроки чуть-чуть «подсели»

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал разгром от «Ак Барса» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Поздравляю соперника с победой, они заслужили это. Они сразу были готовы к матчу, показывали очень хороший хоккей. У нас это четвертая игра на выезде, и было видно, что игроки чуть-чуть «подсели». Не хочу много говорить про игру, нам нужно скорее забыть это и готовиться к следующей домашней игре, - передает слова Немировски корреспондент «КВ».
КВ
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