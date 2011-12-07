Зинэтула Билялетдинов: Всю игру провели на подъеме

- Игра сложилась, ребята играли с хорошим настроением. Забили сразу и вообще забивали хорошие шайбы. Всю игру не останавливались, я доволен тем, что не бросили работать, допустим в третьем периоде. Все играли до конца, мне это очень приятно. Считаю, что это правильно.- С точки зрения атакующей игры среди домашний матчей встреча получилась успешной. Как вы считаете?- Мы сразу забили, всю игру провели на подъеме, на кураже. Многие вещи получались и атаковали достаточно много и остро.- Андрей Педан не играет три матча – это ротация или недовольство его работой?- Это ротация. Мы постоянно кого-то меняем в составе. Мы не можем одну игру кому-то дать, а потом его поменять. Даем провести две-три, чтобы играли все.- Артем Лукоянов не удивляет вас своей результативностью в последних матчах?- Он очень много работает, я доволен его отношением. Весь труд, который он вкладывает в игру, воплощается в голы, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».