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Эрвин Нгапет вернулся в расположение казанского «Зенита»

Эрвин Нгапет вернулся в расположение казанского «Зенита»
Французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, получивший недельные каникулы, во время которых он встретил рождество на родине, вернулся в расположение казанского клуба. Теперь он примет участие в последней игре года – против «Ярославича». А вот Мэтью Андерсон не сыграет против ярославцев – он получил дополнительные выходные перед Новым годом. Вместо Андерсона в заявку на матч включен 23-летний доигровщик Игнат Данилов.А Алексей Вербов будет исполнять обязанности главного тренера.
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