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Хвича Кварацхелия заявил, что может покинуть «Рубин»

Клубы ведут переговоры о переходе футболиста.

Полузащитник Хвича Кварацхелия заявил, что может покинуть «Рубин». Заявление игрок сделал в эфире Первого канала Грузии.

«Не могу сказать, что поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу сказать вам точного ответа», — заявил футболист в эфире программы «Тайм-аут».

Он добавил, что не намерен надолго задерживаться в РПЛ. Его приоритет — продолжение карьеры в европейских чемпионатах.

«В Европе много хороших лиг и команд», — сказал Хвича.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Рубин» 16 матчей в РПЛ, набрав 2+5 очков по системе «гол+пас». Контракт футболиста действует до июня 2024 года.

КВ
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