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«Уфа» будет обсуждать вопрос выкупа Олега Данченко

Защитник выступает за клуб из столицы Башкортостана на правах аренды.

«Уфа» обсудит вопрос выкупа защитника Олега Данченко — сейчас футболист выступает в Башкортостане на правах аренды. Об этом заявил генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков.

«Данченко и Морозов находятся у нас в аренде. Будем разговаривать с теми клубами, у которых права на этих игроков. С самими игроками тоже будем разговаривать, но это будет ближе к лету. Сумма выкупа там не самая дешевая», — объяснил Шайбеков в беседе со «Спорт-Экспрессом».

В текущем сезоне Олег Данченко провёл за «Уфу» 15 игр в РПЛ, а также матч в Кубке России. Защитник отличился шестью результативными передачами и двумя жёлтыми карточками.

КВ
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