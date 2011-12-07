Юрий Уткульбаев может покинуть «Нефтехимик»

Юрий Уткульбаев может покинуть должность главного тренера «Нефтехимика», утверждает matchtv.ru. В клубе уже приступили к поискам нового наставника.

В числе кандидатов озвучены имена Кирилла Новикова (экс-тренер «Динамо»), Сергея Павлова (главный тренер «Текстильщика») и Владимира Казакова (старший тренер «Томи»).

«Нефтехимик» в текущем сезоне выступает заметно слабее прошлогоднего чемпионата ФНЛ. Команда после 26 туров команда идёт восьмой, отставая от четвёртой строчки, дающей право на участие в стыках РПЛ/ФНЛ, на семь очков.