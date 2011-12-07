Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Юрий Уткульбаев может покинуть «Нефтехимик»

На должность тренера есть несколько претендентов.

Юрий Уткульбаев может покинуть должность главного тренера «Нефтехимика», утверждает matchtv.ru. В клубе уже приступили к поискам нового наставника.

В числе кандидатов озвучены имена Кирилла Новикова (экс-тренер «Динамо»), Сергея Павлова (главный тренер «Текстильщика») и Владимира Казакова (старший тренер «Томи»).

«Нефтехимик» в текущем сезоне выступает заметно слабее прошлогоднего чемпионата ФНЛ. Команда после 26 туров команда идёт восьмой, отставая от четвёртой строчки, дающей право на участие в стыках РПЛ/ФНЛ, на семь очков.

КВ
Лента новостей