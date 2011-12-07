«Ак Барс» обыграл «Куньлунь Ред Стар»

«Ак Барс» на своём льду был сильнее клуба «Куньлунь Ред Стар» из Пекина — 3:1.

За 30 секунд до первого перерыва Артём Галимов исполнил красивую шайбу: выкатился из левого круга вбрасывания, прокинул шайбу себе между ног, обыграл Джейка Челиоса, после чего аккуратно уложил снаряд в цель, протолкнув ее с внешней стороны своей опорной ноги. На последней минуте второго периода «Ак Барс», играя в меньшинстве, удвоил своё преимущество после точного броска Даниила Журавлёва.

В третьем периоде атаки «Куньлуня» стали острее и привели к ответной шайбе. Однако через пять минут «барсы» смогли реализовать большинство, усилиями Тревора Мёрфи.

«Ак Барс» после 51 матча набрал 80 очков и продолжает лидировать в регулярном чемпионате КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.