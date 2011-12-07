Леон Мусаев стал игроком «Рубина»

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего полузащитника Леона Мусаева. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, а право первоначального выкупа закреплено за «Зенитом».

Авторитетный портал transfermarkt.de оценил переход полузащитника в 500 тысяч евро. Новичок взял себе 38-й игровой номер и уже присоединился к команде на втором сборе.

Мусаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он 3 раза появился на поле в РПЛ, а также провёл четыре игры за дубль «Зенита» в ПФЛ. Кроме того, полузащитник дважды вышел на замену в Лиге Чемпионов.