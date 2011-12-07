Леон Мусаев стал игроком «Рубина»

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«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего полузащитника Леона Мусаева. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, а право первоначального выкупа закреплено за «Зенитом».
Авторитетный портал transfermarkt.de оценил переход полузащитника в 500 тысяч евро. Новичок взял себе 38-й игровой номер и уже присоединился к команде на втором сборе.
Мусаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он 3 раза появился на поле в РПЛ, а также провёл четыре игры за дубль «Зенита» в ПФЛ. Кроме того, полузащитник дважды вышел на замену в Лиге Чемпионов.