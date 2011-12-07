УЕФА намерен провести матчи Евро-2020 в 12 странах. Об этом стало известно в среду.

«Все стороны осознают необходимость гибкости в принятии решений по организации турнира, дабы учесть различные проблемы и обстоятельства, в которых оказались города», — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте УЕФА.

При этом решение о допуске болельщиков на трибуны намерены принять в апреле.

Напомним, что турнир Евро-2020 из-за пандемии был перенесён с 2020 года. По планам чемпионат состоится 11 июня — 11 июля 2021 года в 12 странах, в том числе в России.