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«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Квартальновым

Специалист подписал однолетнее соглашение с возможностью пролонгации.

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Новый контракт со специалистом подписан по системе «1+1» — с возможностью пролонгации до конца сезона 2022/23.

Под руководством Квартальнова команда дважды становилась призёром чемпионата России, завоевав серебряные и бронзовые медали. В текущем сезоне «Ак Барс» вылетел на стадии финала Восточной конференции, проиграв будущему обладателю Кубка Гагарина — «Авангарду».

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