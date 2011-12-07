«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Квартальновым

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Новый контракт со специалистом подписан по системе «1+1» — с возможностью пролонгации до конца сезона 2022/23.

Под руководством Квартальнова команда дважды становилась призёром чемпионата России, завоевав серебряные и бронзовые медали. В текущем сезоне «Ак Барс» вылетел на стадии финала Восточной конференции, проиграв будущему обладателю Кубка Гагарина — «Авангарду».