Юниорская сборная России разгромила сверстников из Германии

Юниорская сборная России в третьем матче группового этапа ЧМ разгромила сборную Германии. Победа позволила россиянам оформить выход в плей-офф турнира.

К середине третьего периода Россия вела в счёте 5:0, забросив в том числе одну шайбу в большинстве. На 55-й минуте немцы ответили голом престижа, а менее чем за две минуты до конца матча россияне забросили шестую шайбу — 6:1. В составе российской команды покером отметился Матвей Мичков, который делит лидерство в бомбардирской гонке турнира с игроком сборной Беларуси Данилой Климовичем.