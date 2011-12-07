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Юниорская сборная России разгромила сверстников из Германии

Россияне отобрались в плей-офф ЧМ.

Юниорская сборная России в третьем матче группового этапа ЧМ разгромила сборную Германии. Победа позволила россиянам оформить выход в плей-офф турнира.

К середине третьего периода Россия вела в счёте 5:0, забросив в том числе одну шайбу в большинстве. На 55-й минуте немцы ответили голом престижа, а менее чем за две минуты до конца матча россияне забросили шестую шайбу — 6:1. В составе российской команды покером отметился Матвей Мичков, который делит лидерство в бомбардирской гонке турнира с игроком сборной Беларуси Данилой Климовичем.

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