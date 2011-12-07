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Футболист «Рубина» вылечился от COVID-19

Игрок сдал два отрицательных теста на новую коронавирусную инфекцию.

23-летний защитник «Рубина» Константин Плиев вылечился от COVID-19. Об этом заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

«После первой сдачи вирус был обнаружен у Николая Пояркова, и сейчас понятно, что он изолирован. До этого положительный тест был у Кости Плиева, но сейчас он уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде», — приводит слова специалиста официальный сайт казанцев.

Константин Плиев выступает за «Рубин» на правах аренды. В этом сезоне провел 12 матчей в РПЛ.

КВ
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