В России задумались о переименовании футбольных лиг

На минувшей неделе в ходе заседания комитета РФС по маркетингу был затронут вопрос о переименовании российских футбольных лиг, сообщает «РБ-Спорт».

В ходе обсуждений выдвинули два варианта. В одном случае, лиги могут быть дифференцированы при помощи прилагательных, а их название будет отсылать к традициям советского футбола. Например, РПЛ превратится в Высшую лигу, а в ФНЛ — в Первую лигу.

Альтернативная модель — переименовать лиги по их значимости в системе российского футбола. Тогда РПЛ превратится в Лигу России/Национальная лигу, ФНЛ станет Лигой роста/развития, а ПФЛ — Лигой регионов.

Упомянутые выше варианты не окончательные. Не исключено, что РФС привлечет к обсуждению этого вопроса общественность.

Напомним, что РФПЛ была переименована в РПЛ летом 2018 года. Первый дивизион превратился в ФНЛ в сезоне 2011/12, а Второй дивизион был переименован в Первенство ПФЛ в сезоне 2013/14.