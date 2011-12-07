В РПЛ установлен рекорд по количеству голов головой за сезон

33-летний нападающий «Арсенала» Евгений Луценко установил рекорд РПЛ по количеству голов за сезон, забитых головой. В игре 24-го тура против «Ростова» форвард отличился восьмой раз, свидетельствуют данные портала whoscored.com.

Отметим, что нападающий не входит в тройку игроков РПЛ, которые чаще всего бьют головой: лидирует здесь Артем Дзюба (31 удар — 3 гола), за ним идет Элдор Шомуродов из «Ростова» (27 ударов — 3 гола), а замыкает тройку Эрик Бикфалви из «Урала» (23 удара — 3 гола). Луценко с 21 ударом расположился на шестой строчке.

Ранее игрокам РПЛ удавалось 7 раз за сезон отличиться головой — подобное достижение в свой актив заносили Александр Бухаров, Сейду Думбия и дважды Артем Дзюба (в сезоне 2013/14 и 2015/16).

Всего Евгений Луценко в текущем сезоне забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи в 22-х матчах РПЛ. При этом трижды Луценко ассистировал полузащитник Сергей Ткачев.