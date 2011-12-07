ХК «Торпедо» в пятый раз поменяет конференцию

В грядущем сезоне КХЛ нижегородское «Торпедо» будет выступать в Восточной конференции. Об этом в интервью Р-Спорт рассказал президент Лиги Алексей Морозов. Смена конференции связана с отказом «Адмирала» участвовать в соревнованиях.

«Наш приоритет: уменьшение финансовых затрат на перелеты и логистику выездных матчей в целом. Смотрим, чтобы клубам было удобно передвигаться. У нас все сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри своих конференций. „Торпедо“ находится в такой логистической ситуации по стране, что им на „Востоке“ тоже комфортно. Мы вместе с ними просчитывали этот вопрос», — объяснил Алексей Морозов.

Смена конференции станет для «Торпедо» пятой за годы, проведённые в КХЛ. После первого деления чемпионата на две конференции нижегородцы оказались на «Западе». В сезоне 2013/14 команду перебросили в Восточную конференцию, после расширения лиги за счёт хорватского «Медвешчака», однако уже в следующем году команду опять вернули на «Запад». В сезоне 2018/19 нижегородцев отправили на «Восток», но спустя год вновь включили в состав участников Западной конференции. Отметим, что при попадании в плей-офф Восточной конференции «Торпедо» неизменно вылетало в первом раунде.