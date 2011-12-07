Олег Шатов перебрался в «Рубин»

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе 30-летнего полузащитника Олега Шатова. Это произошло в день его рождения.

Игрок подписал с клубом двухлетний контракт, подразумевающий возможность продления ещё на один сезон. К «Рубину» Шатов присоединился в статусе свободного агента — его соглашение с «Зенитом» истекло в июле этого года.

Олег Шатов выступал за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2013 года, побывав в 2018-м в полугодовой аренде в «Краснодаре». Ранее полузащитник играл в «Урале» и «Анжи». В минувшем сезоне Шатов провёл 12 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал 4 голевые передачи. В Кубке страны полузащитник появился на поле 4 раза, набрав 1+2 по системе «гол+пас». Также Шатов провёл четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов.