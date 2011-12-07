Вратарь, установивший рекордную «сухую» серию в РПЛ, будет выступать в ПФЛ

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев проведёт ближайший сезон в «Казанке», сообщает Sport24. Клуб выступает в чемпионате ПФЛ.

Решение о переводе вратаря в «Казанку» принял генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе. Отметим, что Никита Медведев в сезоне 2016/17 установил рекордную «сухую» серию в РПЛ, продолжительностью 952 минуты.

В июле 2017 года Медведев перебрался в «Локомотив» из «Ростова» на правах свободного агента. С этого момента он отыграл два матча за московский клуб, пропустив пять мячей от «Шерифа» в Лиге Европы и «Крыльев Советов» в Кубке России.

Никита Медведев является воспитанником ижевского «Зенита». В ПФЛ провёл 49 матчей, пропустив 44 мяча. В 14 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.