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Агент пролил свет на судьбу Дарко Йевтича в «Рубине»

В составе казанского клуба перебор с легионерами.

Агент полузащитника Дарко Йевтича Милош Маленкович пролил свет на судьбу футболиста в «Рубине»,

«Дарко планирует остаться в „Рубине“. Он уважает свой контракт, и ему действительно нравится играть за команду», — заявил Милош Маленкович в беседе с euro-football.ru.

Напомним, что «Рубин» в декабре объявил о подписании контракта с японским полузащитником Мицуки Сайто, ставшим девятым легионером в составе команды. В РПЛ действует лимит на легионеров, по которому в заявке может быть не более восьми иностранцев.

В текущем сезоне Йевтич провёл за «Рубин» 18 матчей во всех турнирах, набрав 1+2 очка по системе «гол+пас».

КВ
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