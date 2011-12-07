Агент пролил свет на судьбу Дарко Йевтича в «Рубине»

Агент полузащитника Дарко Йевтича Милош Маленкович пролил свет на судьбу футболиста в «Рубине»,

«Дарко планирует остаться в „Рубине“. Он уважает свой контракт, и ему действительно нравится играть за команду», — заявил Милош Маленкович в беседе с euro-football.ru.

Напомним, что «Рубин» в декабре объявил о подписании контракта с японским полузащитником Мицуки Сайто, ставшим девятым легионером в составе команды. В РПЛ действует лимит на легионеров, по которому в заявке может быть не более восьми иностранцев.

В текущем сезоне Йевтич провёл за «Рубин» 18 матчей во всех турнирах, набрав 1+2 очка по системе «гол+пас».