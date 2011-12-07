«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Юрием Уткульбаевым

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Юрием Уткульбаевым. Соглашение с наставником расторгнуто по соглашению сторон.

Уткульбаев пришёл в «Нефтехимик» в начале 2017 года. За время работы специалист вывел команду из ПФЛ в ФНЛ. Также нижнекамцы продемонстрировали высший результат в своей истории, став пятыми в подэлитном дивизионе. В Кубке России команда под руководством Уткульбаева добралась до 1/16 финала.

После 26 туров «Нефтехимик» идёт на восьмом месте, отставая от четвёртой строчки на 13 очков.