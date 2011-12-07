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Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с аутсайдером ВХЛ

Нападающий с весны был без клуба.

32-летний нападающий Михаил Анисин подписал контракт с клубом ВХЛ «Ижсталь». Также клуб объявил о заключении соглашений с защитником Алексеем Рябоконовым и нападающим Владиславом Савватеевым.

Михаил Анисин является обладателем Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо». Также форвард в том сезоне стал лучшим снайпером лиги.

В КХЛ Анисин провёл 382 матча и набрал 202 (106+96) очка. В последнем сезоне игрок выступал за «Хумо» в ВХЛ, а с весны оставался без клуба.

«Ижсталь» — аутсайдер чемпионата ВХЛ. Команда идёт на последнем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 34 играх.

КВ
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