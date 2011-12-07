Россия разгромила Австрию на МЧМ-2021

Россия одержала вторую победу на МЧМ-2021, одолев сборную Австрии — 7:1. После первого периода россияне вели в счёте 4:0, во втором периоде пропустили одну шайбу, но довели дело до разгрома в заключительном отрезке матча. Отметим, что нападающий «Барса» Илья Сафонов был наказан штрафом «2+10» за толчок соперника на борт. Добавим, что австрийцы смогли забросить первую шайбу на турнире.

В других встречах игрового дня Канада разгромила Швейцарию (10:0), а США деклассировали Чехию (7:0).