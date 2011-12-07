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Олег Данченко продолжит карьеру в АЕК

Футболист заключил контракт до лета 2024 года.

26-летний защитник Олег Данченко продолжит карьеру в греческом АЕК. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Афин.

Контракт футболиста будет действовать до лета 2024 года. По оценке портала transfermarkt.de «Рубин» получил за игрока 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Олег Данченко выступал за «Уфу» на правах аренды. Он провёл 15 игр в РПЛ, а также матч в Кубке России. Защитник отличился шестью результативными передачами и двумя жёлтыми карточками.

КВ
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