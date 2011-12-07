Представительницы сборных РТ заняли весь пьедестал почета на чемпионате ПФО по лыжным гонкам

Сборные Татарстана по итогам женской эстафеты заняли весь пьедестал почета на чемпионате ПФО по лыжным гонкам.

Так, первое место, преодолев дистанцию за 38 минут 21,1 секунды, заняла сборная РТ-1 в составе Ольги Сергеевой, Ларисы Рясиной, Светланы Зиянгировой и Анастасии Доценко.

Отстав от победителей лишь на 0,6 секунды, второе место забрали представительницы сборной РТ-3. В команде были Полина Лобастова, Виктория Трошина, Ирина Ибрагимова и Мария Трунова.

Третье место в Кирово-Чепецке завоевала сборная РТ-2. Эльмира Гаянова, Жанна Муравьева, Диляра Сабирзянова и Алена Мельникова пришли позже на 1 мин. 09,5 сек.

В мужской эстафете спортсмены Татарстана из сборных РТ-1 и РТ-2 заняли второе и третье место.