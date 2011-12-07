УНИКС одержал девятую победу подряд

Казанский УНИКС на выезде справился с минским клубом «Цмоки» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 66:76.

Победа стала девятой подряд для казанских баскетболистов. Последний раз подопечные Димитриса Прифтиса проигрывали в декабре прошлого года московскому ЦСКА.

Самыми результативными у УНИКСа стали защитники Нейт Уолтерс (18 очков, 5 подборов) и Джамаар Смит (13 очков, 4 подбора).

Казанский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Цмоки» остались на последней строчке.