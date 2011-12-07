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Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Рубине»

Действующий контракт полузащитника с «Ахматом» истекает в конце сезона.

33-летний полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Рубине», утверждает Telegram-канал «Дай ударитЪ».

Канал подчеркивает, футболист контактировал с главным тренером казанского клуба и стороны нашли точки соприкосновения.

Напомним, что действующий контракт полузащитника с «Ахматом» истекает в конце сезона. Он подписан по формуле «1+1», с опцией продления еще на один год. Не исключено, что стороны не воспользуются этой возможностью.

Денис Глушаков появился на поле 17 раз в РПЛ, забив 2 гола. Также игрок провел 3 матча в Кубке России, где оформил дубль в ворота «Луча» в 1/8 финала.

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